Количество пожаров уменьшилось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря проводимой профилактической работе, учитывая показатели по пожарам и их последствиям за последние 6 лет, в столице удалось добиться снижение количества пожаров на 4%, гибели в них людей - на 18,5%, травмирования граждан - на 24 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«В среднем 50% пожаров из года в год приходится на жилой сектор, из них 57% - частный сектор, 26% - многоэтажные жилые дома, 17% - прочее жилье и хозяйственные постройки. 60% всех регистрируемых пожаров приходится на осенне-зимний период. Анализ причин возникновения пожаров за 2020 год показал, что основными причинами возникновения пожаров являются: нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрических сетей и электроустановок; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение населения с огнем», - сообщил на брифинге в акимате начальник столичного ДЧС Куанар Базарбаев.

Он также назвал основную причину отравления людей угарным газом при пожаре: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

В целях профилактики и предотвращения возникновения пожаров, особенно в отопительный сезон в частном секторе города, Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан проводится комплекс профилактических мероприятий. С начала во время «Месячника пожарной безопасности» проведено свыше 42 тысяч подворовых обходов по пожарной безопасности, в ходе которых проинструктировано свыше 55 тысяч человек.

Активно ведется работа по информированию населения. При взаимодействии с городской ассоциацией КСК и районными акиматами проведены совещания с председателями КСК по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Активно используются общедомовые чаты жильцов, родительские чаты в «WhatsApp» посредством, которых производится информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в быту и профилактике детской шалости с огнем.