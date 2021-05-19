Количество пожаров на автотранспорте увеличилось в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Для предотвращения пожаров на транспорте на территории области проводится месячник пожарной безопасности, в рамках которого сотрудники ДЧС осуществляют профилактические мероприятия на автозаправочных станциях. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
«На АЗС проводились инструктажи по пожарной безопасности с распространением профилактических материалов на противопожарную тематику. Всего проинструктировано более 300 человек. Также проведена работа по размещению памяток на товарах для водителей. В памятках отражены правила пожарной безопасности, для автолюбителей, которые помогут предотвратить возникновение трагедии на автомобиле. Всего размещено более 5 тысяч экземпляров»,- сообщили в ведомстве.
По информации ДЧС, только за прошедшую неделю в костанайском регионе произошло три пожара на автотранспорте.
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