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Количество пожаров на автотранспорте увеличилось в Костанайской области

19 Мая 2021 14:36
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Количество пожаров на автотранспорте увеличилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Для предотвращения пожаров на транспорте на территории области проводится месячник пожарной безопасности, в рамках которого сотрудники ДЧС осуществляют профилактические мероприятия на автозаправочных станциях. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

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«На АЗС проводились инструктажи по пожарной безопасности с распространением профилактических материалов на противопожарную тематику. Всего проинструктировано более 300 человек. Также проведена работа по размещению памяток на товарах для водителей. В памятках отражены правила пожарной безопасности, для автолюбителей, которые помогут предотвратить возникновение трагедии на автомобиле. Всего размещено более 5 тысяч экземпляров»,- сообщили в ведомстве.

По информации ДЧС, только за прошедшую неделю в костанайском регионе произошло три пожара на автотранспорте.


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#Костанайская область   #Происшествия   #Транспорт   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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