Количество пожарных постов намерены увеличить в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прохождение пожароопасного периода, обеспечение безопасности на воде – эти вопросы обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Онлайн-совещание прошло под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 12 апреля 2021 года на территории области зарегистрировано 137 фактов степных возгораний, 15 лесных и 8 степных пожаров. Наибольшее количество природных пожаров произошло в Улытауском и Бухар-Жырауском районах», – проинформировал начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

На заседании были даны поручения, касающиеся оснащения добровольно-пожарных формирований. Будет продолжена работа по созданию пожарных постов.

С начала купального сезона на водоёмах области проводятся профилактические рейды. Для обеспечения безопасности на воде находятся в готовности шесть спасательных подразделений ДЧС, оснащённых необходимой техникой.