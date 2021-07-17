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    22:30, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Количество пожарных постов намерены увеличить в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прохождение пожароопасного периода, обеспечение безопасности на воде – эти вопросы обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Онлайн-совещание прошло под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 12 апреля 2021 года на территории области зарегистрировано 137 фактов степных возгораний, 15 лесных и 8 степных пожаров. Наибольшее количество природных пожаров произошло в Улытауском и Бухар-Жырауском районах», – проинформировал начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

    На заседании были даны поручения, касающиеся оснащения добровольно-пожарных формирований. Будет продолжена работа по созданию пожарных постов.

    С начала купального сезона на водоёмах области проводятся профилактические рейды. Для обеспечения безопасности на воде находятся в готовности шесть спасательных подразделений ДЧС, оснащённых необходимой техникой.



    Теги:
    МЧС Карагандинская область Безопасность Правоохранительные органы
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