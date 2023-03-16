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Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане

16 Марта 2023, 14:53
Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 2022 год портфель потребительских кредитов банков составил 7,7 трлн тенге, увеличение составило 25%. Такие цифры озвучила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе проблемные кредиты составляют 451 млрд тенге или 5,9% от общего объема потребительских кредитов. Если говорить о микрофинансовом секторе, то портфель потребительских микрокредитов на 1 января текущего года составил 1 трлн тенге, из них микрокредиты с просрочкой составляют 81,7 млрд тенге, или 8,2%», - сообщила Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Она добавила, что на законодательном уровне с прошлого года действует обязательный порядок по урегулированию проблемных задолженностей. С прошлого года банки начали принимать индивидуальные планы.

«Всего банками планировалось охватить 633 тысячи заемщиков на 2022-2023 годы. На сегодня по 267 тысячам заемщикам с задолженностью на 127 млрд тенге были приняты меры по урегулированию проблемной задолженности», - добавила Мадина Абылкасымова.


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