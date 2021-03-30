Количество пострадавших от массового отравления в школе ВКО возросло до 127 человек

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане проводится расследование массового отравления в школе села Бозанбай Уланского района. Количество пострадавших увеличилось до 127 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Ранее сообщалось о 48 отравившихся детях, по состоянию на 19.00 часов 18 марта.

В ходе онлайн пресс-конференции руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО Канат Турдиев рассказал о проводимой работе. Так, по состоянию на 29 марта в Уланское районное управление СЭК поступило 127 экстренных извещения. В том числе оказались 93 ребенка до 14 лет, 28 подростков, шесть взрослых. Из 127 пострадавших 110 являются учащимися Бозанбайской средней школы.

– Было зарегистрировано групповое заболевание с подозрением на острый гастроэнтерит. При обращении больные жаловались на слабость, недомогание, многократную рвоту, многократный стул, боли в животе, повышение температуры тела, – отметил Канат Турдиев.

В инфекционное отделение Центра матери и ребенка госпитализировано 62 ребенка со средней степенью тяжести болезни, остальные с легкой степенью тяжести находятся на дому под медицинским наблюдением.

По сообщению главы ДСЭК, в ходе эпидемиологического расследования определено 383 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение.

– В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование в составе специалистов Департамента и Национального центра экспертизы. Для проверки взяты пробы образцов пищевых продуктов, готовых блюд и воды для лабораторного исследования в рамках уголовного дела, возбужденного органами полиции, – подчеркнул Канат Турдиев.

Эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле государственных органов. Школа закрыта на карантин.