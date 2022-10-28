Количество постов для наблюдения за экоситуацией увеличили в Алмате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев пояснил, что все новые посты организованы силами общественных организаций и объединены в одну мониторинговую сеть с РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сериккали Брекешев провел встречу с населением Алматы. Он отметил, что Алматы уже несколько лет входит в список самых загрязненных городов. В атмосферу города ежегодно выбрасывается около 138,7 тысяч тонн загрязняющих веществ. Загрязненность обусловлена выбросами теплоисточников (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), частных жилых домов и загруженностью автодорог, в том числе транзитным транспортом. На состояние атмосферного воздуха Алматы оказывают негативное воздействие выбросы не газифицированных регионов в трех прилегающих районах Алматинской области.

За 9 месяцев в атмосферу по стране поступило около 900 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 18% ниже аналогичного периода 2021 года (1,1 млн тонн). На Алматы приходится 31,9 тысяч тонн, что на 28,4% ниже аналогичного периода (44,6 тысяч тонн).

«Комплекс мер по улучшению экологической ситуации Алматы выработан с учетом мнения самих алматинцев. Увеличено количество постов наблюдения за экоситуацией в городе с 16 до 40. Все новые посты организованы силами общественных организаций и объединены в одну мониторинговую сеть с «Казгидромет» (11 постов – Эко Эксперт, 10 датчиков Павла Плотицына, 3 поста – Скаймакс). Также акимат Алматы с помощью Азиатского банка развития устанавливает еще 50 датчиков, которые будут интегрированы к мобильному приложению Airkz Казгидромета», - сказал министр.

Министр упомянул и о экологизации ТЭЦ. По его словам, принято решение о модернизации всех ТЭЦ путем строительства газотурбин. По ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже получено положительное заключение госэкспертизы на ТЭО. Проводится открытый тендер. Работы планируется завершить в 2026 году. Это позволит сократить выбросы на ТЭЦ-2 на 94% с 38 до 2 тысяч тонн, на ТЭЦ-3 на 83% с 12 до 2,0 тысяч тонн.

Глава ведомства напомнил, что акиматом Алматы введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. Уже приобретены 827 электро- и газовых автобусов. До конца этого года общее число экологически чистого общественного транспорта составит 40%, а в течение 5 лет планируется перевести полностью городской транспорт на газ и электричество.

«По части озеленения акимат провел полный аудит зеленых насаждений и ведется их реестр. В качестве системной меры в соответствующее законодательство министерство внесло изменения по ужесточению норм вырубки деревьев, где предусмотрена компенсационная посадка деревьев за незаконную вырубку в двадцатикратном и тридцатикратном размере, увеличено административное взыскание до пяти раз за незаконную рубку. В этой связи, акимату города Алматы в целях недопущения уменьшения количества зеленых насаждений необходимо наладить жесткий контроль за компенсационной высадкой деревьев и последующим уходом за саженцами», - отметил министр.

По вопросу образования стихийных свалок было сказано, что начата выдача лицензий предприятиям, занимающимся переработкой и утилизацией опасных отходов, создан реестр мусоровывозящих предприятий и увеличены штрафы за нарушение требований с обращением отходами (на физических лиц с 10 МРП до 50 МРП).

В ходе встречи также были затронуты вопросы учета ветрового режима при застройке города, вопросы водного хозяйства и развития экологического туризма.

Фото: gov.kz