Количество попыток суицидов в РК увеличилось на 26% - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах с низким уровнем суицидов увеличение даже на один случай значительно отражается на показателе. По словам главы Национального центра общественного здоровья Жанар Калмаковой, такое распределение не является объективным и не отражает проводимую работу по профилактике суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 2015 по 2021 год отмечается увеличение количества суицида и суицидальных попыток среди всего населения. Суицидов - на 27,6%, попыток – 10,1%. По сравнению с аналогичным периодом за 2 месяца 2021 и 2022 года, количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток, при этом, уменьшилось. Динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет за последние годы выявляет тенденцию к снижению: суицидов - на 13,7%, попыток суицида - на 23,1 %», - отметила в ходе панельной сессии по вопросам освещения темы суицида в СМИ глава Национального центра общественного здоровья.

По словам спикера, данные последних двух лет показывают, что количество суицидов уменьшилось практически вдвое - на 46,9%, количество попыток увеличилось на 26%. Как отмечает Жанар Калмакова, указанные выше данные свидетельствуют об отсутствии прямой связи годового прироста с работой по превенции суицидов, проводимой в регионе.

«Необходимо пересмотреть методологию статистического расчета индикаторов с учетом работы с малыми числами. Количество суицидов в возрасте 15-17 лет по регионам колеблется от 1 до 27. Это незначительные цифры, поэтому, учитывая малые числа, увеличение количества на один случай в первом варианте, даст увеличение на 100% - в два раза, тогда как при изначальном количестве - 27, только на 3,6% или в 1,3 раза. То есть, в регионах с низким уровнем суицидов увеличение даже на один случай значительно отражается на показателе, в том числе и при перерасчете на 100 тысяч населения. Такое распределение не является полностью объективным, не отражает ту работу, которая проводится по профилактике суицида в регионе. Не учитывается специфика региона, процентное соотношение населения, гендерные и другие факторы.

Ранее на пленарной сессии по вопросам освещения суицидов в СМИ Канат Сахария отметил, что любое сообщение о суицидах и попытках суицида необходимо сопровождать информацией, куда люди могли бы обращаться за помощью.