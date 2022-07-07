7 Июля 2022 13:15

Количество попыток пронести на ЕНТ шпаргалки и смартфоны сократилось в 400 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев сообщил о нарушениях правил сдачи Единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уменьшилось количество попыток пронести запрещенные предметы и нарушений правил во время ЕНТ. Если в 2021 году попыток проноса запрещенных предметов на ЕНТ было 756, то в этом году таких случаев – 327. Это снижение связано с введением в 2022 году нормы о недопуске на тестирование таких участников», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

К примеру, в 2019 году, по его словам, при входе были найдены 128 тыс. запрещенных предметов.

«Для сравнения, в этом году количество желающих пронести шпаргалки и смартфоны по сравнению с 2019 годом сократилось почти в 400 раз. За нарушение правил во время самого тестирования из аудитории удалили 322 абитуриента, их результаты аннулированы, показатели по сравнению с 2021 годом снизились почти в 4 раза. В прошлом году во время процесса тестирования из аудитории были удалены 1305 человек. Помимо этого нами будут проанализированы все видеозаписи до 31 декабря 2022 года», - добавил спикер.