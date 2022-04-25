Количество получателей АСП уменьшилось в три раза в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами областей необходимо обеспечить выполнение Национального проекта по развитию предпринимательства и роста доходов населения в сельских населенных пунктах. С таким предложением выступил депутат Мажилиса Альберт Рау, комментируя реализацию программы «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее депутат Альберт Рау заявил, что одним из самых актуальных вопросов сельской местности является занятость сельского населения и увеличение его доходов. По итогам 2020 года по стране уровень безработицы в сельской местности составляет 4,8%.

«Был запущен пилотный проект «Повышение доходов населения Жамбылской области». По информации госорганов есть положительная динамика: по сравнению с 2019 годом почти в 3 раза уменьшилось количество получателей адресной социальной помощи, в 2,5 раза увеличился средний доход участников проекта (по развитию предпринимательства - прим.), уменьшилось количество непродуктивно самозанятых. Безусловно, необходимо проанализировать, и в случае, если он того заслуживает, распространить данный опыт и в остальных регионах страны», - сказал мажилисмен в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Депутат в этой связи считает необходимым для достижения намеченных показателей в рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» четко расписать, какие проекты финансируются из республиканского, а какие - из местного бюджета, за что отвечает бизнес. И только после этого, по его словам, нужно расписать по каждому сельскому населенному пункту.

«Особую важность имеет разъяснительная работа. Необходимо активнее проводить работу по информированию населения о реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі». К вам просьба - в рамках рабочих поездок совместно с коллегами в маслихатах регулярно анализировать на местах реализацию проекта в каждом районе и селе», - заключил А. Рау.