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Количество получателей АСП может сократиться вдвое

7 Октября 2019 14:24
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Количество получателей АСП может сократиться вдвое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о сокращении количества получателей АСП путем введения единого пособия для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня получателями АСП являются 306 тысяч семей или порядка 1,6 миллиона человек. Мы предполагаем, возможно, количество получателей АСП уменьшится, но мы думаем, что порядка 900 тысяч человек все-таки будут получать», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

При этом, он пояснил, что если доход многодетной семьи с учетом пособия не станет выше черты бедности, то она продолжит получать, помимо пособия, и АСП.

Министр рассказал, почему в министерстве решили пойти на такой шаг, приведя пример.

«Было очень много жалоб, что, для того чтобы получить АСП, в том числе многодетным семьям, нужно учитывать доход. Есть такая ситуация: две семьи, в обеих семьях по пятеро детей. Одна семья попала в категорию малообеспеченных, у второй всего лишь на 400-500 тенге доход больше. Она уже не получает АСП. Но мы все понимаем, что жизненная ситуация у обеих семей одинаковая», - отметил спикер.

Поэтому, по его словам, очень тяжело установить социальную справедливость.

«Поэтому мы решили часть выплат, которые мы сегодня выплачиваем в качестве АСП, так сказать, переложить на пособие, которое будет назначаться независимо от доходов», - заключил Биржан Нурымбетов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Социальная поддержка,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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