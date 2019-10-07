Количество получателей АСП может сократиться вдвое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о сокращении количества получателей АСП путем введения единого пособия для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня получателями АСП являются 306 тысяч семей или порядка 1,6 миллиона человек. Мы предполагаем, возможно, количество получателей АСП уменьшится, но мы думаем, что порядка 900 тысяч человек все-таки будут получать», - сказал Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

При этом, он пояснил, что если доход многодетной семьи с учетом пособия не станет выше черты бедности, то она продолжит получать, помимо пособия, и АСП.

Министр рассказал, почему в министерстве решили пойти на такой шаг, приведя пример.

«Было очень много жалоб, что, для того чтобы получить АСП, в том числе многодетным семьям, нужно учитывать доход. Есть такая ситуация: две семьи, в обеих семьях по пятеро детей. Одна семья попала в категорию малообеспеченных, у второй всего лишь на 400-500 тенге доход больше. Она уже не получает АСП. Но мы все понимаем, что жизненная ситуация у обеих семей одинаковая», - отметил спикер.

Поэтому, по его словам, очень тяжело установить социальную справедливость.

«Поэтому мы решили часть выплат, которые мы сегодня выплачиваем в качестве АСП, так сказать, переложить на пособие, которое будет назначаться независимо от доходов», - заключил Биржан Нурымбетов.