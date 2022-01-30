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Количество получателей адресной социальной помощи снизилось в СКО

30 Января 2022 12:27
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Количество получателей адресной социальной помощи снизилось в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ежегодно уменьшается число получателей адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления координации занятости и социальных программ, в этом году такой вид государственной поддержки получат 1 602 семьи, или 7 157 человек на общую сумму 930 млн тенге. В прошлом году получателями адресной социальной помощи являлись 2 470 семей, или 10 326 человек. По сравнению с 2020-м годом, количество получателей помощи снизилось на 6,5%.

«Государственная адресная социальная помощь - временная финансовая поддержка, выплачиваемая гражданам со среднедушевым доходом на каждого члена семьи ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Основной ориентир оказания помощи - прозрачность учёта доходов малообеспеченных граждан и мотивация к труду, в том числе за счёт оказания мер государственной поддержки. В связи с этим усилены требования к трудоспособным членам семей. В случае отказа от предложенных мер содействия занятости, либо не выполнения условий заключенного социального контракта все члены семьи лишаются права получения поддержки», - пояснили в управлении.

В прошлом году 671 малообеспеченному гражданину помогли с трудоустройством на постоянные рабочие места или общественные работы, с прохождением переподготовки, повышения квалификации, устройством на молодёжную практику, содействием предпринимательской деятельности в виде выдачи безвозмездных грантов на реализацию бизнес-идей. Более 600 семей улучшили своё материальное положение и вышли из категории малообеспеченных.

«Помимо денежных выплат и оказания содействия мер занятости, в соответствии с поручением Главы государства дети дошкольного и школьного возрастов обеспечиваются гарантированным социальным пакетом. Дети дошкольного возраста на период получения поддержки обеспечиваются наборами продуктов и бытовой химии. Детям школьного возраста на период соответствующего учебного года предусмотрено предоставление горячего питания в школах, комплектов школьной либо спортивной формы, школьно-письменных принадлежностей, льготный проезд на общественном транспорте», - проинформировали в управлении.

По данным ведомства, в этом году планируется зачисление государственной адресной социальной помощи на социальный кошелёк. Средства, начисленные на социальный кошелек, будут защищены от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов.


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#Северо-Казахстанская область   #Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты  
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Автор:

Олеся Жуковень

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