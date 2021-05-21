Количество погибших при пожарах увеличилось на 24% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост пожаров в зимний период на 9% наблюдается в Казахстане. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период отопительного сезона у нас наблюдается тенденция к увеличению роста пожаров именно в тех домах, где проживает благополучное население, в том числе мы наблюдаем рост гибели детей, которые остаются без присмотра родителей. Благодаря профилактической работе снижена гибель людей от угарного газа на 28%. В то же время у нас наблюдается рост пожаров в зимний период на 9%. Если сравнивать показатели 2019-2020 года, то было зарегистрировано 5001 пожар и в 2021 году - 5 462 пожара», - сообщил Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением.

По данным министра, увеличилось количество погибших при пожарах на 24% - до 276 человек.

«Основная доля пожара приходится прежде всего на частный жилой сектор, из них 45% приходится на индивидуальные жилые дома и лишь при 11% происходят пожары на многоэтажных строениях. При этом, очаги пожаров - это свыше 31% является места непосредственного пребывания людей. Это и жилые комнаты, кухни, что свидетельствует прежде всего о человеческом факторе, таким как неосторожное обращение с отопительными приборами и неосторожное обращение с огнем. По причине нарушения пожарной безопасности - при устройстве электрических эксплуатаций печей произошло 26% или более 1400 пожаров, при монтаже, эксплуатации электрооборудований - 27% или 1483 пожара», - рассказал глава МЧС РК.