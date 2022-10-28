Количество погибших при ЧС снижено на 41% в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин провел встречу с населением Жетысуской области. Встреча прошла в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече министр подробно проинформировал общественность об итогах деятельности министерства за истекший период 2022 года, рассказал о планах работы ведомства, ответил на актуальные вопросы граждан.

Непосредственно на территории вновь созданной Жетысуской области подразделения министерства функционируют с августа текущего года: департамент по чрезвычайным ситуациям, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, районные отделы по ЧС, пожарные части, департамент Комитета промышленной безопасности, филиалы Центра медицины катастроф, Казселезащиты.

«Обстановка в регионе стабильная. За отчетный период снижено количество погибших на 41%, незначительно сокращено количество ЧС, а именно на 3,5%. Осуществлено около 1 800 выездов, эвакуировано 322 человека», - отметил Юрий Ильин в своем выступлении.

Министр по ЧС провел личный прием граждан, встретился с ветеранами и личным составом подразделений МЧС Жетысуской области, довел до личного состава гарнизона информацию о проводимой работе по повышению статуса и заработной плате пожарных и спасателей.

В ходе встречи министр выслушал личный состав и ответил на все интересующие их вопросы. Ветераны органов гражданской защиты поблагодарили министра за проделанную работу по повышению статуса пожарных и спасателей.

Фото : gov.kz