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вчера 18:20
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Количество погибших от пневмонии в Китае возросло до 17
ПЕКИН. KYODO - КАЗИНФОРМ - В Китае быстро распространяется новый коронавирус. Государственные СМИ сообщили в среду, что число жертв вируса достигло 17 человек, около 550 уже заразились по всей стране. Случаи заражения также были подтверждены в Азии и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
Ранее правительство Китая объявило на пресс-конференции о девяти новых случаях смерти от пневмонии.
Национальная комиссия здравоохранения указывает на мнение эксперта о том, что новый вирус - подавляющее большинство случаев которого произошло в Ухане - может распространяться и дальше путем мутации, поскольку была подтверждена передача вируса от человека к человеку.
Комиссия подчеркнула, что страна будет укреплять международное сотрудничество в сдерживании вспышки на фоне сообщений о распространении вируса в другие страны, включая Японию и Таиланд.
Некоторые аналитики в Китае подозревают, что новый коронавирус мог возникнуть у диких животных, таких как бамбуковые крысы, которые продавались на рынках для потребления человеком.
Ли Бин, вице-министр комиссии, заявил на пресс-конференции, что недавний рост случаев можно объяснить усовершенствованием методов обнаружения, наряду с более глубоким пониманием заболевания. Все смерти произошли в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, добавил он.
23 января введен временный запрет на выезд для жителей города Уханя.
Таиланд, Южная Корея и Япония подтвердили случаи инфицирования. Во вторник Тайвань и США сообщили о первых случаях заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом. В среду Макао объявил о первом таком случае.
Между тем, в среду власти Северной Кореи заблокировали передвижение иностранных туристов, пересекающих границу из Китая, в качестве превентивной меры против вспышки в соседней стране, сообщают туристические компании.
На Тайване объявили о запрете въезда на остров туристических групп из Уханя. Запрет, по словам властей, распространится и на другие районы Китая, если распространение коронавируса ускорится.
Коронавирусы обычно вызывают симптомы простуды, затрагивая нос, пазухи или верхнюю часть горла, и распространяются через чихание, кашель или прямой контакт.
Некоторые типы вирусов, однако, приводят к более серьезным, иногда смертельно опасным респираторным заболеваниям, таким как тяжелый острый респираторный синдром или ближневосточный респираторный синдром, известные как SARS и MERS, соответственно.
Медицинские эксперты призывают людей мыть руки, полоскать горло и носить маски в качестве профилактики, поскольку грипп и простуда распространены в этот период. В Пекине маски были распроданы во многих супермаркетах и магазинах.
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