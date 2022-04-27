Количество пляжей увеличат в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в этом году планируется увеличить количество пляжей. Брифинг на тему безопасности на водоемах прошел в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальник ДЧС Ербола Адильбекова, в прошлом году в Актобе работало 11 пляжей, в этом году их количество планируется увеличить до 19.

«В городе Актобе в этом году запланировано открытие 19 пляжей, в 2021 году их было 11. В мае будут проведены водолазные обследования дна акваторий зон отдыха», - сообщил Адильбеков.

Представитель ДЧС предупредил о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Так в 2021 году на водоемах города было зарегистрировано 14 несчастных случаев на воде, в которых погибло 14 человек, в том числе 2 детей.

«Статистика показывает, что чаще всего смертность людей происходит с 15.00 до 20.00 часов, в это время поток отдыхающих значительно увеличивается. Если говорить о причинах смертности на воде, то среди них неумение плавать и неосторожность самих купающихся, невнимательность взрослых, которые оставляли детей без присмотра, купание в запрещенных местах, купание в нетрезвом виде», - говорит Адильбеков.