Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Количество племенного скота выросло в Казахстане

    17 Мая 2022, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удельный вес племенного КРС вырос с 7% до 13% к общему поголовью скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние годы существенным образом повысился генетический потенциал животноводства. За счет усиления мер государственной поддержки вырос удельный вес племенных животных по всем видам скота», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

    «Также в 2021 году увеличилось с 6 тыс. до 30 тыс. количество фермерских хозяйств, занимающихся селекционной и племенной работой», - уточнил Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что животноводство страны в целом характеризуется в качестве относительно стабильно развивающейся отраслью сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют устойчивые темпы роста численности скота и птицы, улучшение их качественных показателей, повышение продуктивности животных, а также увеличение объемов производства животноводческой продукции.

    Министр отметил, что страна стала самообеспеченной по говядине, баранине, конине и яйцу, а по мясу птицы за последние 3 года удалось импортозависимость снизить с 51% до 35%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО