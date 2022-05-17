Количество племенного скота выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удельный вес племенного КРС вырос с 7% до 13% к общему поголовью скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы существенным образом повысился генетический потенциал животноводства. За счет усиления мер государственной поддержки вырос удельный вес племенных животных по всем видам скота», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

«Также в 2021 году увеличилось с 6 тыс. до 30 тыс. количество фермерских хозяйств, занимающихся селекционной и племенной работой», - уточнил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось, что животноводство страны в целом характеризуется в качестве относительно стабильно развивающейся отраслью сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют устойчивые темпы роста численности скота и птицы, улучшение их качественных показателей, повышение продуктивности животных, а также увеличение объемов производства животноводческой продукции.

Министр отметил, что страна стала самообеспеченной по говядине, баранине, конине и яйцу, а по мясу птицы за последние 3 года удалось импортозависимость снизить с 51% до 35%.