Количество пластика в Мировом океане достигло более 170 трлн кусков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По оценкам ученых, в настоящее время в Мировом океане плавает более 171 триллиона кусков пластика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Этот пластик приводит к гибели рыбы и морских животных и даже попадает в итоге в организм человека, а для того, чтобы пластик превратился в нечто менее вредное, понадобится несколько столетий.

В 2005 году количество объектов из пластика в океане оценивалось в 16 триллионов штук, с тех пор их количество увеличилось более чем в 10 раз.

Новая оценка загрязнения пластиком Мирового океана была получена комбинацией анализа имеющихся с 1979 года данных и результатов экспедиций, которые прочесывали моря специальными сетями для сбора мусора.

Полученный результат в 171 трлн штук состоит как из недавно выброшенного пластика, так и из старого, уже частично подверженного эрозии, рассказал Би-би-си ведущий автор исследования, доктор Маркус Эриксен из общественной организации 5Gyres Institute, занимающейся пластиковыми отходами в океане.

Пластик одноразового действия, который используют для изготовлений бутылок, упаковок и некоторых предметов для рыбной ловли, со временем под действием солнечных лучей и механических процессов распадается на более мелкие кусочки.

Морские животные, такие как киты, черепахи, рыбы, а также некоторые морские птицы, ошибочно принимают пластик за еду и могут просто умереть от голода, если забьют им свои желудки.

Микропластик попадает и в питьевую воду, в результате чего его частицы были обнаружены в легких, венах и даже в плаценте человека.

Пока что ученые не могут достоверно сказать, насколько он вреден для человеческого организма.

В данных, собранных до 2005 года, тренды на увеличение, либо уменьшения количества пластика не прослеживались, но доктор Эриксон считает, что это может быть объяснено малым и не систематизированным сбором данных.

Профессор Ричард Томпсон из Плимутского университета, который не участвовал в исследовании, сказал, что полученная оценка соответствует тому, что нам и так известно о загрязнении океанов.

«Мы все знаем, что в океане слишком много пластика. Нам следует незамедлительно заняться исследованиями, которые были бы направлены на решение этой проблемы», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Самая высокая концентрация океанического пластика в настоящее время находится в северной части Атлантического океана. Некоторые большие мусорные «пятна» обнаружены и в других местах, например, в Тихом океане.

Авторы отчета также считают, что меняющиеся уровни загрязнения до 2000 года могут быть связаны с различной эффективностью действовавших в то или иное время договоров, направленных на борьбу с загрязнением океанов.

В 1980-х годах несколько юридически обязательных международных соглашений требовали прекратить сброс пластмассы с рыболовных и военно-морских судов.

Позже их сменили добровольные соглашения, которые, по словам авторов, могли быть менее эффективными.

5 марта был подписан документ, направленный на защиту океанов, неофициально названный «Договором об открытом море». Более сотни стран после многолетних переговоров достигли исторического соглашения о защите Мирового океана.

В соответствии с согласованной в нем правовой базой, 30% Мирового океана вне территориальных вод отдельных государств (что охватывает две трети его общей площади), становится охраняемой территорией.

Договор также предусматривает выделение дополнительных средств на его защиту и проведение работ по восстановлению природных ресурсов.

Но авторы исследования утверждают, что решения должны сосредоточиться на сокращении производства и использования пластика, а не на очистке океанов и переработке пластмассы, потому что это с меньшей вероятностью остановит поток загрязнения.