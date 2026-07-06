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    Количество пиратских нападений в мире выросло на 17% — ООН

    Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес призвал международное сообщество активизировать усилия для освобождения 44 моряков, которых удерживают пираты и вооруженные преступники у берегов Сомали, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

    Количество пиратских нападений в мире выросло на 17% — ООН
    Фото: ВМФ США/Дж. Райнхарт

    По его словам, люди уже несколько месяцев находятся в плену, испытывая острую нехватку продовольствия и питьевой воды и постоянно подвергаясь угрозе насилия.

    Выступая на открытии 137-й сессии Совета ИМО в Лондоне, Домингес отметил, что моряки удерживаются на трех захваченных судах — MT Honour 25, Eureka и Sward. Все три судна были захвачены в ходе отдельных нападений у побережья Сомали и в Аденском заливе в период с апреля по май.

    — Эти инциденты служат суровым напоминанием о том, что угроза пиратства и вооруженных ограблений никуда не исчезла и по-прежнему требует бдительности и скоординированных международных действий, — заявил глава ИМО.

    Он призвал государства поддержать усилия по скорейшему освобождению экипажей.

    Нападений становится больше

    По данным ИМО, только за последние три месяца в Красном море и Аденском заливе было зарегистрировано 24 совершенных или предотвращенных нападений пиратов и вооруженных грабителей на суда. Уровень насилия в отношении моряков продолжает расти, а преступники используют все более опасное оружие.

    В целом по миру число зарегистрированных случаев пиратства и вооруженных нападений на море увеличилось на 17 процентов — со 146 инцидентов в 2024 году до 171 в 2025 году.

    Домингес подчеркнул, что ИМО продолжит сотрудничать с государствами, под флагами которых ходят суда, прибрежными странами, региональными организациями и судоходной отраслью, чтобы добиться освобождения захваченных моряков и усилить безопасность мореплавания.

    Он также призвал судовладельцев и операторов перевозок принимать все необходимые меры для защиты экипажей и проводить тщательную оценку рисков перед проходом через опасные районы.

    Последствия напряженности на Ближнем Востоке

    Домингес также затронул ситуацию в районе Ормузского пролива, отметив, что недавняя эскалация привела к гибели моряков и оказала влияние на экономику по всему миру.

    — Моряки трагически погибли в связи с этим конфликтом, а его последствия ощущаются далеко за пределами региона, оказывая реальное воздействие на мировую торговлю, энергетику и продовольственную безопасность, — сказал он.

    При этом глава ИМО выразил надежду, что ситуация продолжит улучшаться, пострадавшие экипажи смогут безопасно вернуться домой, а судоходство в регионе вскоре полностью восстановится.

    На нынешней сессии Совета ИМО государства-члены рассмотрят проект резолюции о защите жизненно важных морских путей и обеспечении свободы и безопасности международного судоходства.

    Ранее сообщалось о том, что более 6,5 миллиона человек сталкиваются с серьезной проблемой нехватки продовольствия в Сомали.

    ООН Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор