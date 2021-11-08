Количество пеших патрулей увеличивают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличивают количество пеших патрулей на улицах. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

«В рамках обеспечения принципа полиции в «шаговой доступности» ведется работа по созданию эффекта постоянного присутствия полиции в местах, где это необходимо. По опыту развитых стран (Япония, Корея, Сингапур) в наиболее криминогенных участках городов устанавливаются модульные посты», - сказал Ерлан Тургумбаев.

На сегодняшний день уже установлен 91 пост, в течение 5 лет планируется построить 176 постов (в текущем году построено 43).

«Там созданы необходимые условия для круглосуточного приема граждан. Пересмотрен порядок несения службы. Введено гибкое патрулирование. Увеличено количество пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах и на улицах. В общественных местах, улицах и автомагистралях устанавливаются «тревожные кнопки». Уже оборудовано 74 таких устройств», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД также отметил, что с целью создания комфортных условий для граждан пересматривается дислокация участковых пунктов и границы их обслуживания. Совместно с акиматами принимаются меры по строительству участковых пунктов, в том числе совмещенных с жильём – в сельской местности, а также выделению помещений в новых жилых комплексах – в городах.

Сейчас имеется 2,7 тысяч УПП, в том числе 245 совмещенных с жильем. В этом году построено еще 70 УПП, в течение 5 лет планируется строительство 390.

Ранее об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.