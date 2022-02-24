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Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС

24 Февраля 2022 12:13
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Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане уменьшается количество паводкоопасных участков. Об этом сообщил на онлайн-брифинге начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Бауыржан Бейсенканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках подготовки к паводковому периоду 2022 года, а также для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации весеннего половодья в городе Нур-Султан сформирована общая группировка сил и средств в составе 2 987 человек личного состава и 578 единиц техники. В целях предупреждения и недопущения паводковых угроз Департаментом разработан комплексный план мероприятий по подготовке пропуска паводковых вод на 2022 год, который, в свою очередь, утвержден заместителем акима города Нур-Султан», – сказал Б. Бейсенканов.

По его словам, план включает в себя проведение государственными органами и организациями столицы комплекса превентивных мер, таких как обследование дамб, мостов, русел рек, гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, очистка арычно-лотковой сети, очистка канализационных систем и своевременный вывоз снега. Уборка снега взята на особый контроль.

Также Б. Бейсенканов сообщил, что в городе определены 25 паводкоопасных участков, которым уделяется особое внимание. Количество таких участков ежегодно уменьшается благодаря слаженным действиям акимата, ДЧС и коммунальных служб. В 2020 году паводкоопасных участков было 37.

По словам начальника Управления, с территории города вывезено более 3,5 млн кубометров снега. Также для предупреждения затопления в частном секторе проводится расчистка арычно-лотковой сети, по состоянию на 23 февраля было расчищено более 16 тысяч погонных метров из 53 700 погонных метров.

Также Б. Бейсенканов отметил, что в городе имеется достаточное количество твердого топлива и горюче-смазочных материалов. Для проведения оперативных мероприятий на базе ТОО «Астана тазалык» заготовлено более 10 тысяч кубометров песка и 2 тысячи кубометров дресвы. На всех 25 паводкоопасных участках закреплен личный состав и инженерная техника, в общей сложности 149 человек личного состава, 99 единиц инженерной техники, 34 мотопомпы и 2 лодки.

Напомним, МЧС РК повысило уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков.


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#Нур-Султан   #Паводок   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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