Количество пациентов в инфекционных стационарах Алматы снизилось до 2 891 человека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 14 сентября зарегистрировано 612 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 593 случаев с симптомами и 19 без симптомов.

«Выписано всего – 387 человек, поступило – 220. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 891 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 283. На ИВЛ – 50, на неинвазивной ИВЛ – 122, High flow занято – 92 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 409 пациента, симптомами – 6 238 с легкой и средней степенью, без симптомов – 171.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2 928 человек, вторым компонентом – 3 920 человек.

Всего на 14 сентября вакцинировано первым компонентом 916 874 человека, вторым компонентом 804 338 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 115 498 человек.