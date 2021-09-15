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    12:38, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Количество пациентов в инфекционных стационарах Алматы снизилось до 2 891 человека

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 14 сентября зарегистрировано 612 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 593 случаев с симптомами и 19 без симптомов.

    «Выписано всего – 387 человек, поступило – 220. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 891 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 283. На ИВЛ – 50, на неинвазивной ИВЛ – 122, High flow занято – 92 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 409 пациента, симптомами – 6 238 с легкой и средней степенью, без симптомов – 171.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2 928 человек, вторым компонентом – 3 920 человек.

    Всего на 14 сентября вакцинировано первым компонентом 916 874 человека, вторым компонентом 804 338 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 115 498 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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