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Количество пациентов инфекционных стационаров снизилось в Мангистауской области

17 Февраля 2022 14:56
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Количество пациентов инфекционных стационаров снизилось в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшую неделю количество пациентов инфекционных стационаров в Мангистауской области снизилось с 64 до 39 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, население обслуживается в 9 инфекционных стационарах на 280 коек.

«Количество больных в стационарах уменьшилось. Если на 10 февраля было 64 пациента, то на сегодняшний день их стало 39, т. е. в 1,6 раза (моб-26, ЦБД-1, опц-0, Жанаозен-2, Жетыбай-1, Каракия-0, тупкараган-2, Мангистау-2, Боранкул-3, бейнеу-2). В этом числе трое детей. Средний возраст больных – около сорока лет. Общая койко-наполняемость - 14%. Количество реанимационных коек - 38, там лечатся 7 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Наполняемость коек в реанимации составляет 18%», - проинформировал Аскар Сагимбаев.

Он также отметил, что ревакцинация проводится в 21 поликлинике региона.

Прививки получили 27 954 человека, из них 5504 медицинских работника, 655 государственных служащих, 4241 работник силовых структур. В этом же списке 1515 производственных работников, 1044 вахтовика, 4505 педагогов, 233 работника центров обслуживания населения, 32 представителя СМИ и др. Среди прошедших процедуру вакцинации 239 беременных женщин, остальные студенты и др. Около 600 привитых – это граждане старше 60 лет.

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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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