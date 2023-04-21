Количество отказников от вакцинации увеличилось в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день по Акмолинской области насчитывается 1248 детей, не привитых по причине отказа родителей. Из них 156 - по религиозным убеждениям, 897- по личным убеждениям, 195 – из-за недоверия к вакцине. У всех них есть возможность получить прививку: с 23 по 29 апреля в регионе пройдут всемирные дни иммунизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время Европейской недели иммунизации могут привиться все желающие, кто не получил нужную прививку в срок. Это могли быть временные медотводы, отказы по личным убеждениям. Любой человек может прийти в поликлинику по месту жительства и получить прививку. Также данная неделя иммунизации направлена на привитие лиц, которые прибыли в Казахстан. Так, на сегодняшний день есть поток, который прибыл из Украины и России, и эти лица могут также прийти в поликлиники, где будут прививаться по отдельным спискам», - сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Как отмечают медики, эпидситуация в мире и Казахстане не стабильна по заболеваемости корью, практически ежедневно регистрируются новые случаи. Так, в Акмолинской области в апреле был зарегистрирован случай кори у полуторогодовалого ребенка, который не имел вакцинацию по причине личного отказа родителей.

«На сегодня есть проблема отказов от вакцинации. Если сравнивать квартал этого года с аналогичным периодом прошлого, то у нас отмечается рост отказов более, чем на 50%. На первом месте личные убеждения, религиозные мотивы, еще одна из причин – недоверие к вакцине. Большую роль играет негативная информация в соцсетях, поэтому на сегодня медики и санитарная служба проводят разъяснительную работу», - добавила А. Мусина.

Санврачам приходится посещать перинатальный центр, чтобы объяснить необходимость вакцинации роженицам, а также беседовать с беременными женщинами, чтобы они знали, какие прививки делают в роддоме и от чего нужно защитить своего малыша.

«В последнее время пошла такая модная тенденция у молодых родителей отказываться от прививок своим детям. Они, несмотря на то, что сами когда-то получили прививку вовремя, лишают, можно сказать, здоровья своих детей в последующем. Сейчас мы часто путешествуем, очень распространен туризм, родители берут своих детей с собой, и здесь возникает большой контакт с инфекционными заболеваниями, некоторые из которых даже не встречаются у нас в республике. Мы прекрасно знаем, что у нас в 1995 году была большая вспышка кори не только в РК, но и во всех республиках СНГ. То есть те дети, которых ранее не прививали, начали болеть корью. Мы имели в Казахстане вспышки в 2015 и 2019 годах. Это опасно тем, что даже сейчас в РК возникает тенденция к росту заболеванию корью. И на данный момент наша задача предотвратить распространение инфекции», - добавила врач-инфекционист городской поликлиники областного центра Валентина Гришмановская.