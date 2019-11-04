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Количество оргмероприятий в рамках молодежной политики сократим в 10 раз – Даурен Абаев

4 Ноября 2019 10:53
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Количество оргмероприятий в рамках молодежной политики сократим в 10 раз – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал об основных мерах, направленных на дальнейшее совершенствование государственной молодежной политики в рамках Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с поручением Главы государства количество организационных мероприятий в рамках молодежной политики, а также выпуск печатной продукции сократим в 10 раз. Показатель охвата специальными мерами молодежной политики будет доведен до четверти от общего числа молодежи», - сказал Даурен Абаев на правительственном часе в Мажилисе.

Он также сообщил, что совокупные расходы на каждого молодого человека, охваченного мерами молодежной политики, будут доведены до 500 тыс. тенге.

По информации министра, кроме того, будет разработан и внедрен Индекс развития молодежи на основе аналогичного международного рейтинга.

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество, Молодежь, Год молодежи,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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