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Количество очагов особо опасных болезней животных сократилось в Жамбылской области

25 Февраля 2022 14:55
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Количество очагов особо опасных болезней животных сократилось в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За три года в Жамбылской области значительно сократилось число очагов особо опасных болезней животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на очередном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсуждалась эпизоотическая ситуация.

По данным руководителя управления ветеринарии Нуржаса Курмантаева, обстановка с заболеваниями животных в регионе стабильная. Во всех районах по плану и своевременно проводятся противоэпизоотические мероприятия.

За последние три года отмечается динамика снижения очагов особо опасных болезней: в 2019 году - 22 очага, в 2020 - 11 очагов, в 2021 - 6 очагов.

«В каждом районе необходимо создать карты по зонам риска. Это позволит оказывать своевременную ветеринарную помощь, планировать и осуществлять работу по профилактике и диагностике болезней скота», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Жамбылской области имеется 10 ветеринарных станций, 124 ветеринарных пункта. В отдаленных населенных пунктах области открыто 139 ветеринарных аптек, 11 ветеринарных клиник.

«Ветеринарной станции нет только в Мойынкумском районе. В районе, где активно развивается животноводство, такой объект просто необходим. Нужно в обязательном порядке решить этот вопрос в кратчайшие сроки», - поручил Бердибек Сапарбаев.

Около полумиллиона ушных бирок для идентификации молодняка скота было передано ветстанциям.

Бердибек Сапарбаев указал на важность исполнения требований правил содержания и выгула собак и кошек, их отлова.

«В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными. Нормы закона направлены на установление обязанностей владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению животных. С привлечением волонтеров проводится информационная работа с населением по разъяснению норм нового закона. Среди безнадзорных животных есть бездомные собаки и кошки, у которых вообще нет хозяев, и собаки на вольном выгуле, владельцы которых отпускают своих питомцев на улицу и не следят за ними. В шести районах (Байзакский, Кордайский, Меркенский, Рыскуловский, Сарысуский, Таласский) и областном центре определены места для строительства питомников, разрабатывается ПСД. С целью оказания ветеринарной помощи разрабатывается пилотный проект «Мобильная ветеринарная клиника», - отметил Нуржас Курмантаев.

В ходе совещания выступил руководитель региональной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Жандар Коекеев.

«Специалисты ветеринарной службы должны осуществлять постоянный контроль за животными и очагами заболеваний. От этого зависит и здоровье людей, и экономическое благополучие сел. На рынках царит полная антисанитария. Нужно принять меры. Совместно с департаментом Пограничной службы КНБ необходимо на системной основе выявлять факты перевозки скота без документов. На постоянном контроле должны находиться пункты по забою скота и реализации животноводческой продукции», - резюмировал глава региона Бердибек Сапарбаев.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Регионы   #Животные   #Бердибек Сапарбаев  
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Автор:

Галина Скрипник

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