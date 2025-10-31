Количество общественных пространств и парков увеличивается в Семее

Работы по благоустройству ведутся в два этапа. Общая протяженность территории составляет более 1 километра, а площадь — 52 620 кв. метров. В рамках озеленения планируется высадить 355 хвойных, 788 лиственных деревьев, 8 484 декоративных кустарников и 27 408 многолетних цветов.

Фото: акимат области Абай

На территории будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны и фонари. Кроме того, здесь разместятся площадки для футбола, баскетбола, воркаута, детские игровые зоны, места отдыха для жителей и гостей города, а также резервуар для бесперебойного полива зеленых насаждений. После завершения строительства общественное пространство станет одним из любимых мест отдыха семейцев.

Фото: акимат области Абай

Глава региона поручил подрядной организации выполнить все работы качественно и в срок.

— В городе системно ведется работа по благоустройству. Первый этап строительства общественного пространства в микрорайоне «Юность» близок к завершению. Весной, когда я здесь был, все это место было затоплено и в грязи. Сейчас оно полностью преобразилось. Здесь появится замечательное место для отдыха и прогулок, спортивные и игровые площадки. Ранее в этом районе таких зон не было. Второй этап стартует весной следующего года. Мы планируем и дальше увеличивать количество подобных мест отдыха в городе, — отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

Местные жители выразили благодарность за создание нового общественного пространства.

- Все делается очень хорошо и, главное, качественно. Раньше здесь была сплошная грязь. Я живу неподалёку и ежедневно наблюдаю, как продвигается работа. Недавно побывал в новом парке в Карагайлы — он действительно очень красивый и современный. Рад, что наш город становится все более благоустроенным, — поделился мнением житель микрорайона «Юность» Асылбек Алимбай.

Фото: акимат области Абай

В акимате отмечают, что недавно, ко Дню Республики, в микрорайоне Карагайлы был открыт новый парк площадью около 53 тысяч кв. метров. Его территория полностью благоустроена: высажено почти тысяча саженцев сосен и елей, более 9 500 декоративных кустарников и около 8 000 многолетних цветов. Здесь обустроены прогулочные дорожки, зоны отдыха, сцена и открытые площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.