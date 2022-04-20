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    16:19, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Количество общественных советов партии AMANAT сократилось до 1 тыс.

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В центральном аппарате партии «AMANAT» осталось лишь 9 общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас огромная работа проводится по децентрализации работы партии «AMANAT», усилению региональных филиалов, проведена оптимизация общественных советов партии «AMANAT», их количество насчитывало на 1 января текущего года 1,7 тыс., сейчас их количество оптимизировано до 1 тыс.», - сказал исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.

    Он привел уточняющие данные.

    «В центральном аппарате мы сократили с 14 до 9 советов, в регионах - с 12 до 8, в районном звене - с 9 до 5, во избежание дублирования функций с местными исполнительными органами. В целом будем акцентировать внимание на реализации предвыборных обещаний, данных нашим избирателям. Будем совместно с госорганами, совместно с нашими фракциями в Мажилисе, при поддержке первичных партийных организаций в более проактивном формате», - добавил А. Оралов.


    Теги:
    AMANAT Политические партии Политика
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