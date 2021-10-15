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Количество образовательных гранты в медвузы увеличат в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
15 Октября 2021, 19:19
Количество образовательных гранты в медвузы увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество образовательных грантов увеличат на специальности в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественное обслуживание населения во многом зависит от квалификации и наличия необходимых специалистов, поэтому в рамках первого направления нацпроекта будет увеличено количество образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям до 3800, а также количество врачей, обученных по международным стандартам интенсивной терапии в ведущих мировых центрах», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава подчеркнул, что пандемия показала необходимость модернизации санитарно-эпидемиологической службы, и в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года во втором направлении нацпроекта планируется увеличить долю лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности, и оценки соответствия с 61% до 90% (не менее 12 лабораторий санэпидэкспертизы будут оснащены высокотехнологичным оборудованием); будет принят Закон РК «О биологической безопасности», который внесен в Мажилис Парламента РК; а также планируется внедрить научно обоснованные системы прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски (100%).


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