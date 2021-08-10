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Количество образовательных грантов в 2021 году увеличилось на пять тысяч

10 Августа 2021 02:00
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Количество образовательных грантов в 2021 году увеличилось на пять тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось первое заседание Республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов. Оно проходило под председательством вице-министра образования и науки РК Куаныша Ергалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Комиссия, в состав которой входят представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты, представители Альянса студентов Казахстана, Фонда «Отандастар», рассматривает заявки претендентов. После этого в соответствии с утвержденными правилами согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться гранты.

Отметим, что в связи с поручением Президента общее количество грантов в текущем году увеличилось на 5000, с 51 000 в прошлом году до 56 000 грантов в этом году.

Также при распределении образовательных грантов впервые предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году было подано свыше 75 тысяч заявок, что на 13 тысяч больше, чем в 2020 году.

Результаты конкурса по присуждению государственных образовательных грантов планируется опубликовать до 15 августа.


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#Образование   #МОН  
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