Количество образовательных грантов увеличили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Количество образовательных грантов акима Кызылординской области в этом году увеличено в 2 раза. При этом, 70 процентов грантов будет выделено на специальности сферы информационных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поддержка молодежи оказывается в регионе с 2013 года. Она рассчитана на одаренных выпускников школ из сельских многодетных и малообеспеченных семей. Раньше от имени акима области выделялось 100 грантов. С этого года количество грантов доведено до 205.

С 2014 года для выпускников школ области появилась возможность получать образование в лучших технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Из первых 75 выпускников 62 уже получили дипломы и вернулись домой. Оставшиеся 13 студентов продолжат учебу в магистратуре. Вопрос их трудоустройства решается. Эта работа ведется в рамках реализация Послания Главы государства и Национального плана «100 конкретных шагов».

Ряд предприятий области уже готов принять упомянутых выпускников на работу. Многие выпускники будут зачислены в кадровый резерв государственной службы.

С этого года Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова выделяет студентам из Кызылординской области 20 грантов на обучение в магистратуре по специальностям «Кибезбезопасность» и «Математическое моделирование процессов». Кроме того, заключен договор об обучении молодежи из региона в университете «Иннополис» в Казани. Налаживается сотрудничество с Центром инноваций «Сколково» в Москве. Также в июле этого года акиматом области в Астане подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом при Межпарламентской Ассамблее ЕАЭС. Университет будет ежегодно выделять 10 грантов выпускникам из Кызылординской области, успешно сдавшим вступительные экзамены.

Отметим, средний балл на ЕНТ по области составил 85,82. Несколько лет Кызылординская область входит в число первых пяти регионов по результатам ЕНТ.

Автор: Адильжан Умбет