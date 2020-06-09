Количество обращений от граждан растет – аким столичного района Байконыр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким района Байконыр города Нур-Султана Нурбол Нурсагатов рассказал о работе акимата с гражданами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если взять центральную часть района, в основном обращаются с вопросами к работе КСК, к благоустройству дворов, к освещению, к вывозу мусора и т.д. Если же взять близлежащие территории – это Кирпичный, Ондирис и Казгородок – то в основном обращаются по восстановлению дорожного полотна, наружного освещения, обустройства общественных пространств. Вопросы идут разного рода и характера», - сказал Нурбол Нурсагатов во время эфира на телеканале Astana.

Он также озвучил порядок рассмотрения обращений и жалоб.

«К нам обращения поступают также и через IKomek. Если в прошлом году за общий период было 15 тысяч обращений, то с 1 января до 1 июня у нас уже 12 тысяч обращений. Количество обращений растет – это показывает, что мы тесно работаем с населением», - отметил спикер.

По его словам, обращения делятся по приоритетности.

«Конечно, обращения мы расставляем по приоритетности. Если, к примеру, где-то открыт колодец или проблема аналогичного характера, то в первую очередь обращаем внимание на такие обращения. А если обращение касается ремонта каких-то территорий, то рассматриваем это все в течение 7 дней и даем ответ, как этот вопрос будет решаться. Если к нам обращаются в письменном виде, то мы в течение 15 дней обязаны дать ответ в письменном виде, если, конечно, это не требует дополнительного вмешательства. Если же таковое требуется, в течение 30 дней мы с выездом на место рассматриваем и даем соответствующий ответ», - заключил он.