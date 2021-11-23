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    14:14, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Количество обращений о нарушениях прав потребителей растет - Минторговли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет количество обращений о нарушениях прав потребителей. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5 977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило прошлогодний годовой объем», - сказал в ходе заседания Правительства Бахыт Султанов.

    «Данные говорят не только о наличии проблем в этой сфере, но и о постепенном повышении уровня потребительской культуры. Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год – 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161», - отметил министр.

    Вопросы, беспокоящие потребителей, как отметил Бахыт Султанов, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.

    Теги:
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