Количество обращений о нарушениях прав потребителей растет - Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет количество обращений о нарушениях прав потребителей. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5 977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило прошлогодний годовой объем», - сказал в ходе заседания Правительства Бахыт Султанов.

«Данные говорят не только о наличии проблем в этой сфере, но и о постепенном повышении уровня потребительской культуры. Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год – 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161», - отметил министр.

Вопросы, беспокоящие потребителей, как отметил Бахыт Султанов, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.