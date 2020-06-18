Количество обращений на станцию скорой помощи Нур-Султана увеличилось в 3,5 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана с начала июня отмечается резкое увеличение количества обращений на станцию скорой помощи. Директор городской «неотложки» связывает это со снижением самодисциплины и несоблюдением гражданами карантинных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В 3,5 раза увеличилось количество обращений с начала июня. Если во время режима чрезвычайного положения ежедневно к нам поступало около одной тысячи вызовов, то сейчас, после ослабления режима, – более двух тысяч. Это, я считаю, связано со снижением самодисциплины и несоблюдением гражданами режима карантина. Я хочу призвать всех строго соблюдать санитарные требования», – говорит директор городской станции скорой медицинской помощи Мурат Оразбаев.

По его словам, в настоящее время в городской «неотложке» работают 12 пультов «103» и дополнительно восемь пультов контакт-центра.

«Операторы контакт-центра отвечают на вопросы жителей города по вопросам коронавирусной инфекции. У них можно узнать, куда обращаться при появлении симптомов КВИ, где сдавать анализы. Контакт-центр значительно снизил нагрузку на линию «103», – отметил М. Оразбаев.

Ежесуточно в Нур-Султане на линию выходят 112 бригад: 72 городской «скорой» и 40 – бригады при поликлиниках.

