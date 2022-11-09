Количество обращений акмолинцев в скорую помощь снизилось на 6,8%

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Количество обращений акмолинцев в скорую медицинскую помощь снизилось за девять месяцев текущего года на 6,8%. Об этом сообщил директор ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» Акмолинской области Александр Высоцкий, озвучивая итоги деятельности на прошедшем брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, численность населения Акмолинской области 784 508 человек. Для оказания скорой помощи населению есть одна городская, 19 районных подстанций и 17 отделений СМП. Мощность областной станции скорой помощи составляет 69 круглосуточных бригад, в том числе 9 врачебных и 60 фельдшерских. Обеспеченность санитарным автотранспортом и медицинским оборудованием составляет 100%.

«За девять месяцев текущего года в скорую медицинскую помощь поступило 216 595 вызовов, их количество снизилось на 6,8%. Увеличилось число консультаций с 5,7% до 7,7%. Среднесуточная нагрузка составляет 12,4 вызовов на одну бригаду», - поделился главврач скорой.

Отмечается рост вызовов на 0,9% по травмам, по заболеваниям органов дыхания - на 6,3%; по острым хирургическим заболеваниям брюшной полости - на 21%. Удельный вес заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет 22,5%.

«За 9 месяцев 2022 года в регионе произошло 683 ДТП (увеличение на 51 случай), при ДТП пострадал 981 человек, доставили в стационар – 798 человек, из них госпитализированных - 387. При ДТП умерло 42 пациента (4,3%), за аналогичный период 2021 года – 47», - добавил Александр Высоцкий.

Бригады скорой помощи доставили в стационары 46 773 больных, в том числе на госпитализацию - 22 422 (47,9%), на оказание медицинской помощи в приемном покое – 24 351 (52,1%). Всего госпитализировано 19 764 человека.

«Медицинской авиацией обслужено 275 вызовов, в том числе наземным автотранспортом - 242, воздушным транспортом - 33. У нас есть машина и самолет АН-2, который базируется в районе старого аэропорта. Кроме того, проведено 100% обучение медицинских работников по международным стандартам оказания экстренной медицинской помощи. Водители также 100% обучены тренингу «Безопасное вождение», - резюмировал Александр Высоцкий.