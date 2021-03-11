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    11:47, 11 Март 2021 | GMT +6

    Количество обладателей «Алтын белгі» среди будущих педагогов выросло в два раза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о работе над повышением статуса педагогических специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для того чтобы на педагогические специальности принимались только лучшие выпускники, пороговый балл на ЕНТ был поднят с 50 до 75. А для того чтобы заинтересовать выпускников поступать на педагогические специальности, стипендии будущих педагогов были увеличены до 42 тысяч тенге, они получают самую высокую стипендию, это личное поручение Президента», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    По его словам, все это дает свои плоды.

    «Количество обладателей «Алтын белгі», выбравших педагогические специальности, выросло в два раза, а средний балл абитуриентов в среднем достигает от 60 до 90 баллов. Это позволит нам получить приход профессиональных кадров на педагогические специальности и улучшить качество образования в целом», - заключил министр.


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