Количество нуждающихся в жилье возрастет до 7 млн человек – Союз строителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев спрогнозировал увеличение нуждающихся в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас нуждающихся в жилье два млн человек. Но с учетом урбанизации мы ожидаем еще пять млн человек, в итоге нуждающихся станет семь млн человек. Но это не только в столице, а по всем городам», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

Он объяснил свою точку зрения.

«Люди из сел переедут жить в областные центры и города, а из областных центров переедут жить в крупные города – в основном в Нур-Султан, в Шымкент и Алматы. Такая ситуация ожидается в течение 10 лет. Потому что все-таки уровень жизни в крупных городах и областных центрах лучше, чем в сельской местности. Поэтому вся молодежь будет обучаться в сельской местности, тем более, сегодня есть учебные гранты – их дают сельской молодежи, которая будет обучаться ветеринарии, и другим специальностям, необходимым в сельской местности», - отметил спикер.

«А люди, которые обучились и прожили в городе какое-то время, навряд ли захотят возвращаться в сельскую местность. Поэтому такая тенденция, это наш прогноз», - заключил Т. Ергалиев.