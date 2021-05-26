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    13:50, 26 Май 2021 | GMT +6

    Количество новых случаев заражения COVID-19 за неделю упало на 14% - ВОЗ

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    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 14% по сравнению с прошлой неделей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВОЗ.

    По данным ВОЗ, всего за прошлую неделю (16-23 мая) было зафиксировано 4 144 658 новых случаев COVID-19, то есть на 14% меньше, чем за предшествующую неделю. Количество же смертей за последние семь дней составило 84 84 306. Смертность упала всего на 2%.

    Стоит отметить, что количество новых случаев заражения в Европе упало на 25%, в Юго-Восточной Азии – на 21%. А вот число новых случаев в Африке, а также Северной и Южной Америке выросло на 4% и 2% соответственно.

    За неделю более 2 миллионов новых случаев COVID-19 было подтверждено в Юго-Восточной Азии. Чуть меньше - 1,8 миллионов новых случаев - было зафиксировано в Индии. За неделю Северная и Южная Америка сообщили о более 1,2 миллиона новых заражений COVID-19. А в Европе коронавирусной инфекцией заразились более 520,000 человек.


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