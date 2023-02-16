Количество несчастных случаев на производстве увеличилось в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области отмечается увеличение количества несчастных случаев на производстве, число погибших при этом также увеличилось. Такую неутешительную статистику озвучил на брифинге председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Акмолинской области» Кали Рахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в 222 предприятиях и организациях Акмолинской области внедрены международные и национальные стандарты безопасности и охраны труда. Так, в 2022 году в регионе зафиксировано 50 несчастных случаев на производстве, в которых пострадали 52 работника. Из них 14 - со смертельным исходом.

«К сожалению, по сравнению с 2021 годом отмечается увеличение количества несчастных случаев на 14, в том числе со смертельным исходом - на 7 случаев. Наибольшее количество несчастных случаев отмечается в отрасли сельского хозяйства – 10 и горнодобывающей, горно-металлургической промышленности – 9», - сказал спикер.

Во всех несчастных случаях, где имеются профсоюзы, они принимали участие в расследовании несчастного случая. К примеру, в АО «Altyntau Kokshetau» семье пострадавшего приобретена и предоставлена 3-комнатная квартира в городе Кокшетау, выплачены 10 годовых заработных плат, оплачены расходы на похороны. Учреждением лесного хозяйства «Букпа» оплачены похороны, оказана материальная помощь в размере 600 тыс. тенге.

«Вопросы предупреждения, разрешения трудовых конфликтов и снижения рисков социальной напряженности находятся на постоянном контроле Профсоюзного центра. Локальным профсоюзом организована комплексная медицинская экспертиза действий врача Шортандинской больницы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело – «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» по причине возникновения летального исхода после плановой операции. В результате чего было доказано, что вина врача и состав преступления отсутствуют. Областным профсоюзом работников лесного хозяйства и животного мира оказана также помощь работникам Коргалжынского заповедника в трудовом споре в связи с незаконным увольнением. В результате проведенных мероприятий уволен был сам руководитель заповедника за нарушение трудового законодательства в отношении работников», - пояснил К. Рахметов.

2022 год стал прорывным для Федерации профсоюзов на международной арене.

«Первое - в этом году начнется работа над проектом нового Генерального соглашения на 2024-2026 годы. Второе - в рамках Года безопасного труда необходимо обеспечить реализацию плана действий по обеспечению безопасного труда. Также необходимо продолжить работу по совершенствованию системы защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов работников», - добавил спикер.