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    15:49, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Количество нарушителей карантина с «красным» статусом растет в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» статусом в Ashyq выросло до 2770 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В области 9884 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 6 октября 2021 года, выявлено 3711 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2770 человек с «красным» и 941 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 122 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 5 338 110 тенге. Так же в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 381 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    Отмечается, что мониторинговой группой охвачено 6378 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1108 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».

    Недавно сообщалось, что в Алматинской области зафиксировано 2737 человек с «красным» статусом в Ashyq.


    Теги:
    Коронавирус в РК Главная Алматинская область
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