Количество нарушений прав человека снизилось – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил о снижении количества нарушений конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы удалось добиться значительного снижения нарушения конституционных прав граждан. В прошлом году было допущено 286 нарушений в этой сфере, что на 37% ниже, чем за аналогичный период в 2020 году. По всем нарушениям проведены служебные расследования, виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем МВД и ведомственными учебными заведениями на регулярной основе проводятся обучения сотрудников. На места направляются методические пособия, информационные письма с отражением наиболее распространенных процессуальных нарушений», - рассказал первый замминистра в Мажилисе в ходе круглого стола «О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК».

В настоящее время в производстве органов внутренних дел находится более 2,5 тысяч уголовных дел, основная часть которых это дела о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступления в ИВС водворены 893 человека, из них 792 арестованы. Вина задержанных доказывается изъятыми вещественными доказательствами в виде похищенного имущества, поврежденного имущества, видео-, фотоматериалами и другими процессуальными действиями, проводимыми органами расследования.

В их число не входят расследования по установлению причин террористических актов, массовых беспорядков и их организаторов во время январских событий. Все уголовные дела, связанные с трагическими событиями, переданы в производство межведомственных следственных оперативных групп под руководством специальных прокуроров.

Марат Кожаев также отметил, что за последние 10 лет количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, сократилось практически в два раза. И в мировом рейтинге тюремного населения Казахстан переместился с 31 строчки на 98 место.

«Снижение тюремного населения позволило ликвидировать 14 учреждений с наиболее худшими материально-бытовыми условиями содержания. Принимаются меры по переходу на покамерное содержание, где сегодня содержаться свыше 4,5 тысяч осужденных. Это позволит улучшить условия их содержания», - добавил он.