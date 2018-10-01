Количество наркозависимых в Казахстане снизилось на 35% - МВД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За пять лет количество наркозависимых среди казахстанцев снизилось на 35%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстаном принят ряд беспрецедентных мер по укреплению южных границ. Это современное досмотровое оборудование, системы защиты и контроля не только в пунктах пропуска на государственной границе, но также и по ее периметрам. Как результат - сокращение количества наркозависимых», - рассказал представитель департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Иван Добрышин.

По его словам, за последние пять лет в Казахстане количество наркозависимых граждан сократилось на 35% по всем категориям. На учете сейчас состоят 23,5 тысячи наркопотребителей, из них 124 - несовершеннолетние и 1 735 - женщины.

«За этот период выявлено свыше 19 тысяч наркопреступлений, из них 13 тысяч связано со сбытом, свыше 1 300 - с контрабандой наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 185 тонн различных наркотиков», - привел представитель МВД.