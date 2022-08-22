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    10:01, 22 Август 2022 | GMT +6

    Количество наркопреступлений снизилось в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль текущего года в Казахстане зарегистрировали 4,2 тыс. уголовных правонарушений, связанных с наркотиками (ст. 296–303 УК РК) — на 10,9% меньше, чем за январь–июль прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Сразу 67,9% подобных правонарушений пришлось на незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта: 2,9 тыс. случаев, годовое сокращение — на 15,3%.

    Среди наиболее «популярных» правонарушений, связанных с наркотическими веществами, также оказались незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта (1,1 тыс. случаев, минус 1,6% за год) и незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (193 случая, плюс 7,8%).

    В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в столице: 444 случая, минус 29,5%. В тройке «лидеров» также оказались Алматы (382 случая, минус 23% за год) и Жамбылская область (352 случая, минус 13,7%).

    С начала года уголовные правонарушения, связанные с наркотиками, совершили 2,3 тыс. человек — на 4,3% меньше, чем годом ранее.

    78% лиц попалось на правонарушениях по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта»: 1,8 тыс. человек, годовой рост — на 0,8%.

    Чаще всего среди нарушителей встречались безработные: почти 2 тыс. человек. Еще 206 человек оказались рабочими, 17 — учащимися, 12 — частными предпринимателями, 4 — государственными служащими.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Статистика Правоохранительные органы
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