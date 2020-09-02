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Количество налогов и платежей будет сокращено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Соответственно, будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.
Министр отметил, что будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики. А также изучены возможности дифференциации налоговых ставок. Будет разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов.
«Будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики. В рамках внедрения «расширенного бюджета» будет внедрена Комплексная оценка государственных финансов путём включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет», - резюмировал Руслан Даленов.
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