+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество налогов и платежей будет сокращено в Казахстане

2 Сентября 2020 09:42
Поделиться:
Количество налогов и платежей будет сокращено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин дал поручения Правительству по реализации Послания Президента
Послание Президента: как будет субсидироваться бизнес Сколько средств предусмотрено на повышение зарплат медработникам Президент обозначил в качестве приоритетных вопросы государственного строительства - политолог

«На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Соответственно, будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Министр отметил, что будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики. А также изучены возможности дифференциации налоговых ставок. Будет разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов.

«Будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики. В рамках внедрения «расширенного бюджета» будет внедрена Комплексная оценка государственных финансов путём включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет», - резюмировал Руслан Даленов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Экономика   #Налоги   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив