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    15:15, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Количество мошенничеств увеличилось на 3% за год в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–август 2022 года в Казахстане зарегистрировали 29,9 тыс. правонарушений по статье «Мошенничество» - на 3% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    46,3% всех правонарушений в секторе пришлось на интернет-мошенничество: 13,8 тыс. случаев. Также в стране зарегистрировали 180 уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 87 правонарушений путем займа денежных средств, 36 правонарушений в сфере кредитования и 1 правонарушение, связанное с недвижимостью.

    В региональном разрезе больше всего подобных уголовных правонарушений было зарегистрировано в Алматы: 7 тыс. случаев - на 23,4% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались два других мегаполиса - Нур-Султан (4,4 тыс. правонарушений, плюс 1,4%) и Шымкент (2,7 тыс. правонарушений, плюс 1%).

    Меньше всего таких правонарушений зарегистрировали в Улытауской области: 79 случаев. Далее идут Жетысуская и Абайская области. Эти регионы были образованы лишь в июне текущего года, что и объясняет такую статистику по ним.

    Всего с начала года на мошенничестве попались 3,9 тыс. человек - на 3,8% меньше, чем годом ранее. Большинство из них составляли безработные: 3,2 тыс. человек. Также среди мошенников оказалось 114 рабочих, 98 государственных служащих, 60 частных предпринимателей, 42 учащихся, 10 военнослужащих.

    Установленная сумма причиненного мошенническими правонарушениями ущерба за январь–август текущего года составила 61,2 млрд тенге - на 48,3% больше, чем годом ранее. В том числе 39,3 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 15,1 млрд тенге - ущерб юридическим лицам, 6,8 млрд тенге - ущерб государству.


    Теги:
    Общество Мошенничество Статистика Правоохранительные органы
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