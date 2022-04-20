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    13:42, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Количество молодых предпринимателей за год увеличилось на 1,2%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти половина всех действующих компаний РК, которыми владеет молодёжь, работает лишь в двух мегаполисах — Алматы и Нур-Султане. Среди молодых предпринимателей — владельцев действующих компаний женщин менее 25%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    Количество зарегистрированных юридических лиц, собственниками которых на 100% являются предприниматели в возрасте до 29 лет, за год увеличилось на 1,2%, составив 41,3 тыс. При этом их доля от всех зарегистрированных юридических лиц незначительно сократилась - с 8,8% до 8,5%.

    Среди них действующих юридических компаний, собственниками которых на 100% являются лица в возрасте до 29 лет, за год стало больше на 1%, до 34,1 тыс. на конец марта 2022-го. Их доля от всех действующих юридических лиц также сократилась — с 10% до 9,5%.

    Доля женщин среди молодых собственников действующих юридических лиц на конец марта текущего года составила лишь чуть менее четверти, причём уже второй год подряд. При этом на конец марта 2020-го она составляла 26,7%, на конец марта 2018-го — 27,9%.

    Количество действующих юридических лиц, собственниками которых являются женщины в возрасте до 29 лет, за год выросло на 1,3%, до 8,5 тыс., а тех, собственниками которых являются мужчины, — на 0,9%, до 25,7 тыс.

    Больше всего действующих компаний молодых предпринимателей работает в сфере торговли и авторемонта: 12,6 тыс. Следом идут строительство (5,4 тыс.), профессиональная, научная и техническая деятельность (2 тыс.), транспорт и складирование (1,4 тыс.) и образование (1,4 тыс.).

    10,7% действующих юрлиц молодых предпринимателей — против 10% в прошлом году — работает в сельской местности. Количество этих компаний выросло за год на 7,9%, до 3,6 тыс.

    В свою очередь, в городской местности количество таких предприятий увеличилось на 0,2%, до 30,5 тыс.

    В региональном разрезе почти половина действующих юридических лиц, собственниками которых являются казахстанцы в возрасте до 29 лет, пришлась лишь на два мегаполиса — Алматы (9,2 тыс.) и Нур-Султан (7,7 тыс.).

    Наименьшее количество таких предприятий было отмечено в Северо-Казахстанской (408), Западно-Казахстанской (550), Акмолинской (647) и Костанайской (648) областях.

    Самая большая доля молодых женщин, являющихся собственницами действующих юридических лиц, среди всех регионов РК наблюдалась в Алматинской области и Алматы: 27,6% и 26,9% соответственно. Наименьший показатель зафиксирован в Северо-Казахстанской области - 16,9%.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Экономика Статистика Молодежь
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