23 Мая 2022 10:55

Количество молодых бизнесменов выросло на 36% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет за год выросла сразу на 36%. Их доля в общей численности действующих ИП увеличилась до 18%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

К апрелю текущего года в РК насчитывалось 211,9 тыс. действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет — сразу на 36,4% больше по сравнению с итогами марта прошлого года. Для сравнения: численность всех действующих индивидуальных предпринимателей выросла на 8,3% за год, до 1,2 млн.

Доля молодых предпринимателей от общего количества действующих индивидуальных предпринимателей увеличилась за год с 14,5% до 18,2%.

В гендерном разрезе среди действующих ИП в возрасте до 29 лет мужчины пока преобладают: 109,1 тыс. против 102,8 тыс. женщин. При этом если численность мужчин за год выросла на 24,7%, то численность женщин — сразу в полтора раза, что увеличило их долю с 43,7% до 48,5% от общего числа действующих молодых индивидуальных предпринимателей.

В разрезе местности тем временем наблюдается значительный перекос. Численность действующих молодых ИП в городской местности составила 158,4 тыс. — на 38,3% больше по сравнению с прошлым годом. На долю села пришлась лишь четверть от всех ИП в секторе, при этом их численность также выросла — на внушительные 30,9%, до 53,4 тыс.

Самой популярной сферой деятельности для молодых ИП остаётся оптовая и розничная торговля, а также авторемонт: здесь задействовано 73,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, при этом на долю женщин приходится 49,9%, или 36,7 тыс.

Следом идёт сельское, лесное и рыбное хозяйство: 15,4 тыс. ИП, треть из которых составляют женщины.

Замыкает ТОП-3 отраслей обрабатывающая промышленность: здесь численность действующих молодых предпринимателей достигает 12,4 тыс., при этом 61,7% из них — женщины.

Среди регионов РК наибольшее число действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет приходится на Алматы и Нур-Султан: 33 тыс. и 24,7 тыс. соответственно. Меньше всего молодых ИП числится в Северо-Казахстанской (2,6 тыс.), Павлодарской (5 тыс.) и Акмолинской (5,5 тыс.) областях.

В 6 из 17 регионов РК среди молодых ИП преобладают женщины. Так, в Мангистауской области на их долю приходится 63,2% действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет, в Восточно-Казахстанской области — 62,3%, в Карагандинской — 51,9%.

Наименьшая доля женщин среди действующих молодых индивидуальных предпринимателей наблюдается в Северо-Казахстанской (39,2%) и Туркестанской (40,5%) областях.