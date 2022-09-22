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Количество медицинских уголовных правонарушений выросло в РК на 12% за год
22 Сентября 2022, 10:54

Количество медицинских уголовных правонарушений выросло в РК на 12% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь-август текущего года в стране зарегистрировали 181 медицинское уголовное правонарушение - на 12,4% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Среди потерпевших насчитывалось 126 женщин, а также 8 несовершеннолетних, 7 пенсионеров и 1 осужденный. В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 161 уголовное правонарушение в секторе, годовое сокращение составило сразу 37,1%.

В региональном разрезе больше всего таких уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматинской области: 18 случаев, как и годом ранее.

На второй строчке антилидерства оказался Алматы: 16 случаев, годовой рост - сразу на 77,8%. Далее идут столица и Павлодарская область: по 15 случаев в каждом из регионов, причем если в Астане показатели совпадают с прошлогодними, то в Павлодарской области рост составил сразу 87,5%.

Меньше всего медицинских уголовных правонарушений пришлось на Улытаускую (1 случай) и Абайскую (2 случая) области в силу статистических особенностей новообразованных регионов, а также на Костанайскую область (3 случая).

Сразу 96,1% правонарушений составили случаи ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 174 правонарушения, плюс 10,8% за год.

Зарегистрировано 5 случаев незаконной медицинской и фармацевтической деятельности и по 1 случаю незаконных абортов и фальсификации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.


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