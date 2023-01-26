Количество медицинских уголовных правонарушений увеличилось на 6% в прошлом году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2022 года в стране зарегистрировали 223 медицинских уголовных правонарушения — на 6,2% больше, чем годом ранее. Рост количества правонарушений в секторе отмечается впервые после трех лет сокращения показателей в 2019–2021 годах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В аналогичном периоде предыдущего года число правонарушений показывало спад на 18%, до 210 случаев. В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 26 случаев — на 36,8% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Астана (21 случай, годовой рост — в 2,1 раза) и Алматинская область (20 случаев, минус 47,4%). Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.

Почти все медицинские уголовные правонарушения (96,4%) пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 215 случаев, плюс 5,4% за год.

Еще 6 случаев пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов, по 1 случаю — на незаконное производство аборта и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой.