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    Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы

    8 Февраля 2023, 20:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления цифровизации Алматы Серик Байганин на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что система «Сергек» может обрабатывать большие данные о параметрах транспортной системы города, таких как количество автомобилей и их ключевые маршруты, протяженность поездок и экологический след транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Например, в Алматы на данный момент передвигается до 555 тысяч уникальных автомобилей в будний день, из которых в утренний и вечерний час пик наблюдается до 170 тысяч уникальных автомобилей. За сутки все авто проходят 16 млн километров. С помощью этих данных возможно определение зон притяжения в городе, прогноз будущих маршрутов, а значит построить будущую транспортную модель в городе», - сказал он на брифинге.

    Серик Байганин подчеркнул, что «Сергек» - это не только дорожная безопасность, но и общественная. Камеры безопасности предусматриваются в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, во дворах жилых домов. Места расположения камер всегда выбирает департамент полиции города, в зависимости от анализа ситуации не только с ДТП и смертности в них, но и уголовных, и административных правонарушений, совершенных в общественных местах.

    Директор по развитию бизнеса ТОО «Коркем Телеком» Арман Альмереков считает, что система видеонаблюдения повлияла на повышение водительской дисциплины. Это демонстрируют и показатели ДТП. Так, с момента установки камер «Сергек» количество погибших в ДТП сокращено на 40% (с 161 в 2019 году до 96 в 2022 году).

    Ранее сообщалось, что за 2022 год системой «Сергек» зафиксировано 1 136 670 нарушений на общую сумму 8,332 млрд тенге.

    Недавно стало известно, что алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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