Количество лиц с инвалидностью растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о росте количества лиц с инвалидностью в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвалидность является одним из важнейших показателей здоровья населения и может служить индикатором качества и эффективности социальных и лечебно-профилактических мероприятий. Проблемы инвалидности имеют межведомственный характер, затрагивающий медицинскую, социальную и профессиональные сферы. Число людей с инвалидностью растет в связи с увеличением бремени хронических заболеваний и старением населения», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, общая численность лиц с инвалидностью, по состоянию на 1 января 2022 года, составила около 700 тыс. человек, из них детей до 18 лет – 98,3 тыс.

В структуре общей инвалидности вследствие болезней 18% составляют психические расстройства, 15% - болезни системы кровообращения и 12% - травмы всех локализаций.

«Первичная инвалидность среди детей в 31% случаев - это врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии, 22% - болезни нервной системы, 17% - психические расстройства и расстройства поведения. В 2021 году впервые установлена инвалидность 13 131 ребенку», - добавила министр.